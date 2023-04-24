Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu

Eriha Valisi Cihad Ebu'l-Asel bir radyoya yaptığı açıklamada Süleyman Ayiş isimli gencin işgal güçlerinin Akabetu Cebr'e yaptıkları baskın sırasında şehit edildiğini ve cesedinin de işgal güçleri tarafından rehin alındığını dile getirdi.

Filistin medyasına göre, İşgal güçlerinden kalabalık bir birlik bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Akabetu Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve bütün ara sokaklarına yayıldılar. Ayrıca keskin nişancılarını da evlerin çatılarına yerleştirdiler.

İşgal güçlerinin baskınları ahaliyle işgal güçleri arasında çatışmalara neden oldu. Bu çatışmalarda işgal güçleri evlere ve kendilerine tepki gösteren ahaliye ateşli silahlarla, ses ve gaz bombalarıyla saldırdılar.

Süleyman Ayiş isimli gencin de şehit edilmesiyle birlikte bu yılın başından itibaren şehit edilen Filistinli sayısı 99 oldu. Bunlardan 6'sı Nisan ayı içinde şehit edildi.