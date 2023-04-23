Tahran'dan ABD'nin İran iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, İran'ın askeri programıyla ilgili açıklamalarna tepki gösterdi.

Blinken’in İran'ın askeri programıyla ilgili açıklamalarını “kışkırtıcı” olarak nitelendiren Kenani, ABD’li yetkilinin başarısız İranofobi projesini körükleme ve bölge ülkeleri arasında nifak yaratma çabası ile Amerikan silahlarının pazarlanmasını sürdürmek istedi.

Kenani, "İran, ABD rejimi dışişleri bakanının art niyetli açıklamalarının aksine, komşuluk politikası çerçevesinde, bölge ülkelerinin güvenliğini ve ortak çıkarlarını sağlamak için her zaman dış müdahale olmaksızın diyalog ve bölgesel işbirliğine vurgu yapıyor. Son günlerde bölgede yaşanan olumlu gelişmeler bu doğrultuda gerçekleşmiştir." dedi.

Kenani, İran'ın askeri programının yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

ABD’nin bölgesel politikasını eleştiren Nasır Kenani, Amerikan rejiminin onlarca yıldır yürüttüğü yanlış eylemlerinin bölgedeki güvensizlik, istikrarsızlık ve savaşın kaynağı olduğunu belirtti.