ABD, Sudan'daki büyükelçiliğini kapattı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ABD'den yeni bir adım geldi. Sudan ordusunun çatışmaların ortasında yabancı ülke vatandaşlarının tahliyelerine başlandığını duyurmasının ardından ABD, Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonlarını geçici olarak askıya aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, "Güvenliğinden sorumlu olduğumuz tüm ABD personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler güvenli bir şekilde ülkeden tahliye edildi. Büyükelçiliklerimizden birindeki operasyonları askıya almak her zaman zor bir karar ancak personelimizin güvenliği bizlerin ilk sorumluluğu. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın artmasının ardından ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle bu geçici kararı aldık. Çatışma, çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Ayrıca çatışmalarda altyapı büyük hasar gördü. Tüm bunlar göz önüne alındığında büyükelçilik personelimiz için kabul edilemez riskler oluştu. ABD Silahlı Kuvvetlerini ve hükümet genelinde tahliye çalışmalarını yürüten ekipleri alkışlıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA