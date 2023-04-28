Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısı başladı.

Toplantıda İran'ı Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani temsil ediyor.

Tuğgeneral Aştiyani toplantıya katılmak üzere dün Hindistan'a gitmişti.

Hindiztan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuğgeneral Aştiyani, ŞİÖ'nün bölgesel ve küresel gelişmelerin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ve İran'ın tek taraflılıkla mücadele çabalarını güçlendireceğini söylemişti.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, dün Hindistan ve Belarus savunma bakanları ile bir araya gelmişti.