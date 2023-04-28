İran ve Hindistan savunma bakanları görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, dün Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

Tuğgeneral Aştiyani görüşmede, İran ile Hindistan arasındaki tarihi ve medeni ortaklıklara değinerek, iki ülke arasındaki ilişkileri "dostane" olarak nitelendirdi.

Tuğgeneral Aştiyani, "İki ülkenin üst düzey siyasi liderlerinin irade ve destekleri bu ortaklıkların yanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde güvenilir bir dayanak sayılır." dedi.

İran, Çin ve Rusya'nın Deniz Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla düzenlenen "Deniz Emniyet Kemeri" tatbikatına değinen Tuğgeneral Aştiyani, Hindistan donanmasını da bu tatbikata katılmaya davet etti.

İran Savunma Bakanı, dün Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile de bir araya gelmişti.