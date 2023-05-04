Çin Dışişleri Bakanı Gang Pakistan’a gidecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Qin Gang’ın gerçekleştireceği Pakistan gezisi hakkında bilgi verdi. Açıklamada, bu ziyaretle iki ülke liderlerinin ulaştığı anlaşmaların yerine getirilmesi, iki ülke arasındaki kader birliğinin daha da sağlamlaştırılması ve bölgesel ve küresel istikrara katkıda bulunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Çin Sözcüsü, Afganistan’ın Komşu Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı’nın, Afganistan sorununun çözülmesine ilişkin uluslararası iş birliğinin gerçekleştirildiği önemli platformlar olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı’nın düzenlenmesiyle üç ülke arasındaki fikir birliği ve karşılıklı güvenin artmasını ve bölgedeki barış, istikrar ve refaha katkıda bulunulmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın 5-6 Mayıs günlerinde, Pakistan’ı ziyaret edeceği ve ülkede düzenlenecek Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı’na katılacağı bildirildi.

Kaynak: CRI Türkçe