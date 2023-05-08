İran ve Umman genelkurmay başkanları görüştü

Üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Maskat'ta bulunan İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İran ve Umman arasındaki savunma işbirliğinin hızla ilerlediğini belirterek, Umman'ı uluslararası karma deniz tatbikatlarına katılmaya davet etti.

Tümgeneral Bakıri, başta Umman Sultanı olmak üzere Ummanlı yetkililerin İran'a desteğini takdir etti.

Fars Körfezi'ni ve Batı Asya'yı dünyanın en hassas bölgelerinden biri olarak nitelendiren Tümgeneral Bakıri, "Son yıllarda bu bölge, kendilerini dünyaya ve bölgeye mutlak hakimler olarak kabul ettirmeye çalışan Amerikalıların da baskı alanı olmuştur." dedi.

Filistin meselesini İran ve İslam dünyasının en temel meselelerinden biri olarak nitelendiren Tümgeneral Bakıri, Siyonist Rejimin tüm toplumların baskısı altında olduğunu ifade etti.