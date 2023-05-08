Beşar Esad Suudi Arabistan yolcusu

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Lübnanlı analist Nidal Sabi bugün Suriye lideri Beşar Esad'ın Suudi Arabistan ziyaretine dair yaptığı açıklamada, "Riyad ve Şam'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiler, bu ziyaretin 19 Mayıs'ta Riyad'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde yapılacağını gösteriyor." dedi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, yapılan istişarelerin ardından 32. Arap Birliği Zirvesi’nin 19 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

Reuters, Suudi Arabistan'ın, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etmeyi planladığını bildirmişti.

Suriye, 22 üyeli Arap Birliği’ne 12 yıl sonra geri kabul edilmişti.