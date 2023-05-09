İran meclis heyeti Pakistan'da

İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vehid Celalzade ve beraberindeki heyet Pakistan Meclis Başkanı'nın davetlisi olarak Uluslararası Parlamento Konferansı'na katılmak üzere bu sabah İslamabad'a gitti.

İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade üç gün sürecek İslamabad ziyaretinde Pakistan'ın bazı parlamento ve hükümet yetkilileri ile bir araya gelecek.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın ev sahipliğinde yarından itibaren Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlenecek.