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15 May 2023 14:34

İran meclis heyeti Manama'ya gitti

İran meclis heyeti Manama'ya gitti

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Ali Alizadeh başkanlığındaki İran meclisi heyeti Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi'ne katılmak üzere Manama'ya gitti.

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Ali Alizadeh ve berabeindeki heyet, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi'ne katılmak üzere Manama'ya gitti.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi'ne İran'la birlikte Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Endonezya, Irak ve BAE de dahil olmak üzere 21 diğer önemli Asya ülkesi katılacak.

Bu toplantıda enerji, su, istihdam, yoksulluk, gıda, eğitim, çevre ve sağlık gibi konular ele alınacak.

News Code 1909300

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