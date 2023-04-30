İran ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin açılması için hazırlıklar sürüyor

İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu başkanı Vehid Celalzade, Orta Asya'daki bazı ülkelerle ilişkilerini iyi durumda olduğunu belirterek, "Hükümetin son zamanlarda BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Fars Körfezi'ne kıyısı olan bazı ülkelerle yürüttüğü gerilimi azaltma politikası iyi bir politikadır." dedi.

Celalzade, İran ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yeniden açılmasıyla ilgili olarak, "İki ülkenin büyükelçiliklerinin ve temsilciliklerinin faaliyete geçmesi için bir dizi önlem ve hazırlık yapılması gerekiyor. Bu hazırlıklar şu anda yapılmaktadır. Bunların yapılması ardından büyükelçiler atanacaktır" dedi.

Suudi Arabistan ve İran'ı, İslam dünyasında ve bölgede çok önemli iki ülke olarak gören celalzade, "Bu iki ülkenin iyi ve dengeli bir ilişkisi olursa, bölge milletlerinin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.