İran meclis heyetinden Moskova'ya ziyaret

Sputnik'in haberine göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, İran heyetinin Moskova'da düzenlenecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi toplantısına katılacağını duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade başkanlığındaki heyet bugün Moskova'ya geldi... İranlı parlamenterler Moskova'da Rus meslektaşlarıyla bir araya gelecek ve Pazartesi günü Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi toplantısında katılacak." ifadesine yer verildi.

Haberde, İran heyetini Moskova Havalimanı'nda Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev'in karşıladığı belirtildi.

Bir önceki KGAÖ Parlamenterler Meclisi Konseyi'nin oturumu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılmıştı.