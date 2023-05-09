İran ile Irak adli işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı

Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a gelen Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile görüştü.

Yargı Erki Başkanı Ejei, General Kasım Süleymani dosyasının ele alındığı görüşmede, "Şehit Kasım Süleymani, Ebu Mehdi El-Muhandis ve yoldaşlarına düzenlenen suikastta dahli olanlar hakkında iddianame hazırlandı." dedi.

Görüşme sırasında İran Yargı Erki ile Irak Yüksek Yargı Konseyi arasında işbirliğine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İki ülke arasındaki adli işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına, Tahran ziyaretinde bulunan Faik Zeydan ile Yargı Erki Başkanı Ejei imza attı.

İran ve Irak yargısı, Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına gerçekleştirdiği terör saldırısında şehit olan eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis suikastıyla ilgili adli incelemelerin ve prosedürlerin sürdürülmesi konusunda anlaşmıştı.