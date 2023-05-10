Reisi, Irak yargı heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Reisi bu görüşmede, "Irak hükümetinin ve yargı sisteminin, ABD'nin şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El-Muhandis'e suikast davasını takip etme ve bu cinayetin faillerini adalete teslim etme iradesi bizim için açıktır" dedi.

Tahran ile Bağdat arasında enerji alanında kapsamlı işbirliğinin devam ettiğini belirten Reisi, Irak hükümetinin taahhütlerine bağlı kalması ve bu taahhütlerin uygulanmasını hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da İran ile adli ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

