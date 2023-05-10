Ermenistan ile Rusya arasında "Azerbaycan" görüşmesi

Çalışma ziyareti kapsamında Erivan'da bulunan Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu elçisi İgor Hovayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin konular ele alındı.

Son günlerde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetleri Blinken’ın ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin ev sahipliğinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri heyetleri arasındaki görüşmelerde “elle tutulur ilerleme kaydedildiğini” ve “nihai bir anlaşmanın artık ulaşılabilir” olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurmuştu.