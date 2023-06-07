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7 Haz 2023 13:01

Afganistan'daki suikastı IŞİD üstlendi

Afganistan'daki suikastı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin ölümüyle sonuçlanan suikastı, terör örgütü IŞİD üstlendi.

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendi.

Badahşan vilayetinin merkez ilçesi Feyzabad'ın Mahkeme Meydanı'nda, Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi intihar saldırısında hedef alınmış ve hayatını kaybetmişti.

9 Mart'ta da Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından IŞİD, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.

AA

News Code 1909727

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