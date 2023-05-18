Çin'den Ukrayna'ya önemli ziyaret

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde bugün yer alan habere göre, Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret etti. Li Hui'nin ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve altyapı, enerji ve savunma bakanlıklarının yetkilileriyle bir araya geldi. İki taraf, Ukrayna krizinin siyasi çözümü ve Çin-Ukrayna ilişkileri gibi konuları ele aldı.

İki taraf, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kısa süre önce gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ikili ilişkilere yön verdiğini vurguladı. Aynı zamanda, iki ülkenin karşılıklı yarara dayalı işbirliğini ilerletmek için ortak çaba sarf etmesi gerektiğini savundu.

Çin temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin olarak, tüm tarafların karşılıklı güveni inşa etmesi ve ateşkes için uygun koşulları oluşturması çağrısında bulundu. Li, Çin'in Ukrayna'ya yardım sağlama konusunda elinden geleni yapacağını ve kendi katkısını sunmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna tarafı, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olarak üstlendiği önemli role büyük önem verdiklerini ve Çin'in Ukrayna'da ateşkesin başlatılması ve barışın yeniden tesis edilmesi için aktif bir rol oynamasını olumlu karşıladıklarını aktardı. Ayrıca, Ukrayna'nın Tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin ile ilişkilerde yeni ilerlemeler için ortak çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: CRI Türkçe