İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi heyeti Çin'de

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, dün Pekin’de Muhammed Bekir Zülkadir’in başkanlığındaki İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi heyetini kabul etti.

CRI Türkçe'nin haberine göre Wang Yi, Çin-İran ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve geliştirilmesinin iki taraf için stratejik bir seçenek olduğunu vurgulayarak, İran ile birlikte iki ülkenin liderlerinin ortak görüşlerini hayata geçirerek temel çıkarlarının korunmasında birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini ve kapsamlı işbirliği planlarını uygulayacaklarını belirtti.

Ortadoğu ülkelerinin stratejik bağımsızlığına saygı duyduklarını ve kendi kaderlerini ellerinde tutmalarını desteklediklerini dile getiren Wang Yi, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesini olumlu karşıladıklarını ve Çin'in bölgenin istikrarı, güvenliği ve dünya barışı ile kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zülkadir, Çin ile devlet yönetimi konusunda deneyim paylaşımına önem veren İran'ın uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasını arzulayan bir ülke olduğunu kaydetti.