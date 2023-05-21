İran'dan Arap Birliği zirvesinin kararlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde ortaya çıkan bazı kararlarda yer alan suçlamalara ve asılsız iddialara tepki gösterdi.

Kenani, "Arap Birliği'nin kararlarında tekrarlanan ve sıkıcı bazı iddialardan kaçınarak barış ve istikrarı pekiştirme ve bölgesel bütünleşmeyi güçlendirme yolunda olumlu ve yapıcı bir adım atması bekleniyordu." dedi.

Kenani, aynı zamanda bölgedeki bazı ülkelerin iş birliğini artırma, diyalog ve ortak anlayışa öncelik verme yönündeki yapıcı yaklaşımını da memnuniyetle karşıladı.

Cidde zirvesindeki bazı katılımcıların görüşlerine atıfta bulunn Kenani bölgenin, ülkeleri arasında dostluğa ve işbirliğine dayalı yeni bir yaklaşıma tanık olmasını temenni etti.

Kenani, "Bölge ülkelerinin kolektif işbirliği ve içsel güvenlik, bölgede yeni bir düzenin gelişmesi için temel bileşenlerdir ve İran bunu her zaman bölgesel bir gereklilik olarak görmüştür." ifadesini kullandı.

Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adalarının İran'a ait olduğunu belirten Kenani, "İran'ın tüm eylemleri, toprakları üzerinde egemenlik uygulaması doğrultusunda yürütülmekte ve bu konudaki her türlü iddia reddedilmektedir." ifadelerinde bulundu.