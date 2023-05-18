Suriye lideri Esad bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Devlet Başkanı Beşar Esad, Cidde kentinde düzenlenecek 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidiyor.

Esad 10 Mayıs’ta, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Saud’dan zirveye katılma daveti almıştı. Bu davet, Suudi Arabistan’ın Ürdün Büyükelçisi Nayef El Sudayri tarafından sayın cumhurbaşkanına iletilmişti.

Beşar Esad, Büyükelçi El Sudeyri’ye selamlarını emanet etti ve daveti için Kral Selman’a teşekkür ederek, Suudi Arabistan’da bir sonraki Arap zirvesinin toplanmasının, Arap halklarının özlemlerine ulaşmak için ortak Arap eylemini artıracağını vurguladı.

Arap ülkelerinin cumhurbaşkanları, liderleri ve kralları, yarın yapılması planlanan Arap zirvesine katılmak üzere bu sabah Cidde kentine akın etmeye başladı.

Arap Birliği: Suriye'nin dönüşü, tüm ülkelerin ilişkilerini başlatacağı anlamına gelmiyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cidde şehrinde yarın düzenlenecek Arap Birliği Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe dönüşünün tüm üye ülkelerin, Suriye ile yeniden ilişki kuracakları anlamına gelmediğini savundu.

Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.