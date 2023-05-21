İran asla izole olmayacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani ran Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun karşılama töreninde yaptığı konuşmada, İran'ın asla izoe olmayacağını belirterek, "Düşmanlar İran'ın asla izole olmayacağını bilmeli" dedi.
İlk kez dünya turuna çıkan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filo 19 Mayıs'ta Cask Limanı açıklarına ulaştı.
20 Eylül 2022 tarihinde dünya turuna çıkan 86. deniz filosu, 17 Mayıs’ta İran karasularına girmiştir.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 86. filosu, ilk kez 213 günde dünya turu yaptı.
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