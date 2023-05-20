ABD diğer ülkelerin adli meseleleri hakkında yorum yapacak yetkiye sahip değil

İran Dışişleri Bakanlığ Sözcüsü Nasır Kenani, bazı ABD'li ve Avrupalı ​​yetkililerin İran'a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek, "Batılı siyasetçiler, diğer ülkelerin iç işlerine karışıp kendilerinden hayırsever bir görünüş sergilemek yerine vatandaşlarının protestolarına kulak vermeli ve zamanlarını onların insan hakları ve vatandaşlık taleplerini sağlamaya harcamalıdır." dedi.

Kenani, "Batı vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkı da dahil olmak üzere temel haklarının yaygın şekilde ihlal edilmesi ve polis ve güvenlik güçlerinin Avrupa ve ABD'deki protestoculara karşı aşırı şiddete başvurması ve diğer ülkelerin iç yasalarına ilişkin siyasi açıklamalar yapılması gayri meşru siyasi çıkarları gerçekleştirmek için insan haklarının araçsal olarak kullanıldığının açık göstergesidir" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "Avrupa ve ABD, diğer ülkelerin adli ve insan hakları konularında yorum yapacak hukuki, adli ve manevi yetkiye sahip değildir" ifadesini kullandı.