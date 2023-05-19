Suudi Arabistan: Esad'ın zirveye katılımından memnunuz

Sputnik' göre; zirvenin açılışında Arap Birliği Dönem Başkanlığını Cezayir'den devralan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu dile getirdi.

Suudi krallığının bölgenin çatışma sahasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Selman, Filistin davasının Arapların 'temel davası' olmaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'onur konuğu' olarak ağırladıklarına dikkat çeken Prens Selman, Suudi krallığının Ukrayna'da çözüm için uluslararası çabaları desteklediğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Suudi Veliaht Prensi, "Ukrayna'daki çatışmanın barışçı şekilde çözülmesi çok önemli." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.