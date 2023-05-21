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21 May 2023 09:08

Gürcistan'da gösteriler sürüyor

Gürcistan'da gösteriler sürüyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya ile Gürcistan arasında 2019'dan bu yana ilk kez doğrudan uçuşlarının başlatılmasına karşı düzenlenen protestolar devam etti.

Tiflis'te, Rusya ile doğrudan uçuşların başlatılmasına karşı dün başlayan gösteriler bugün de sürdü.

Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, Moskova-Tiflis, Tiflis-Moskova seferlerinin durdurulmasını talep etti.
Rusya ve Rus hükümeti karşıtı sloganlar atan göstericiler, Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Rusya'yı Gürcistan'a yönelik şiddet politikası uygulamakla suçlayan ve ülkenin topraklarının yüzde 20'sinin Rus işgali altında olduğunu belirten göstericiler, talepleri yerine getirilmediği sürece gösterilerine devam edeceklerini kaydetti.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: Star

News Code 1909380

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