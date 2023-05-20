Hindistan'da şiddet olayları artıyor: Ölü sayısı 70'i geçti

Hint basınında yer alan haberlere göre, Mayıs başlarında Manipur'da başlayan "etnik şiddet" olaylarında şu ana kadar 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıların hedefinde yer alan birçok kilise de kullanılmaz hale geldi.

Muhalefetteki Kongre Partisinin milletvekillerinden Mukul Wasnik, hükümeti eleştirerek, "Manipur'daki barış ve emniyeti sağlamak için hem merkezi hükümetin hem de eyalet hükümetinin fevkalade bir çaba göstermeleri gerekiyor" dedi.

Hükümet kanadından şu ana kadar herhangi bir çaba görmediklerini ifade eden Wasnik, 3 Mayıs'tan bu yana hiçbir bakanın eyaleti ziyaret etmediğini belirtti.

Bölgedeki kaynaklar, binlerce kişinin kaçmak zorunda kaldığını aktardı.

Öte yandan, olaylarda, başta kiliseler olmak üzere okullar ve tapınakların da hedef alındığı belirtildi.

Manipur'un Imphal kenti Başpikoposu Dominic Lumon, bölgedeki şiddet olaylarının artarak devam ettiğine dikkati çekerek, "Bölgede korku, belirsizlik ve genel bir umutsuzluk hissi var. İki topluluk savaş halinde ancak hangi topluluğa mensup olduğuna bakılmaksızın tüm Manipur halkı etkileniyor" ifadesini kullandı.

Lumon, Manipur nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilme isteği ve dağlık alanlarda yaşayanların söz konusu talebe karşı çıkmasının çatışmaların nedeni olduğunu bildirdi.

Olaylardan etkilenenlere yardım edilmesini isteyen Lumon, "çete şiddeti" nedeniyle hayatını kaybedenler için üzüntüsünü ifade etti.

Diğer yandan, Imphal Başpikopos Yardımcısı Varghese Velikakam, Hindistan'daki tüm piskoposlara gönderdiği mektupta, yerel polisin saldırıları durdurmakta başarısız olduğunu belirtti.

Zarar görebilecek yerlerin, saldırı girişimlerinden sonra bile korunmadığını vurgulayan Velikakam, sayısı netlik kazanmasa da 40'tan fazla kilisenin yakıldığını ve çoğunun kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Velikakam, şimdiki çatışmalarla bağlantısı olmayanların da dahil olduğu kiliselere yönelik yüksek orandaki saldırıların, şiddetin "önceden planlandığını" gösterdiğini ve "fanatik" grupları cesaretlendirdiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ve yerel medyanın, Meitei topluluğu mensuplarının ibadethanelere saldırısına karşı sessiz kalması eleştiriliyor.

Kaynak: AA