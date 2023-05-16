Cumhurbaşkanı Reisi Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bazı kitapları da inceledi.

Tahran Kitap Fuarı 34. kez kapılarını açtı

İran’ın en kapsamlı ve köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 10 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açtı.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Musalla Camii'nde yapılan kitap fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyarete açık olacak.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Yaser Ahmedvend, son günlerde Tahran Kitap Fuarı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yılki fuar ‘Gelecek Okunabilir’ temasıyla gerçekleştirilecek." dedi.

Ahmedvend, çevrimiçi şeklinde de düzenlenecek fuara toplam 2700 yerli yayınevinin katılacağını belirterek, “Bu yıl fuara katılacak 100'e yakın yabancı yayınevi 2015 ile 2023 tarihlerinde basılmış 45 bine yakın eseri kitapseverlerin beğenisine sunacak.” ifadesini kullandı.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.