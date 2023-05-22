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22 May 2023 08:49

İran ve Danimarka dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Danimarka dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler geliştirilmesi İran ve Danimarka arasındaki Konsolosluk istişarelerinin güçlendirilmesi ele alındı.

İki ülkenin tarihi ilişkilerini her iki taraf için de büyük bir zenginlik olarak değerlendiren Bakan Emir Abdullahiyan mevcut sorunların çözülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı ise Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakarete şiddetle karşı çıktığını ve bu tür eylemleri kınadığını belirtti.

News Code 1909397

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