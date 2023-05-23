  1. Siyaset
23 May 2023 08:58

Emir Abdullahiyan:

İran- Endonezya ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülke için faydalarla dolu

İran- Endonezya ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülke için faydalarla dolu

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke için de faydalarla dolu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'in Cakarta ziyareti öncesi Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Reisi Endonezyalı mevkiaşının davetine icabetle Cakarta'yı ziyaret ediyor.

Endonezya, İslam dünyasındaki önemli yerinin yanı sıra ASEAN kurumunda da aktif bir aktördür.

Bölgesel kuruluşlarla işbirliği, 13. hükümetin kapsamlı diplomasisi çerçevesinde tanımlanmaktadır. İran ve Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülke için de faydalarla doludur."

News Code 1909422

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler