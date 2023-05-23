İran- Endonezya ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülke için faydalarla dolu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'in Cakarta ziyareti öncesi Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanı Reisi Endonezyalı mevkiaşının davetine icabetle Cakarta'yı ziyaret ediyor.
Endonezya, İslam dünyasındaki önemli yerinin yanı sıra ASEAN kurumunda da aktif bir aktördür.
Bölgesel kuruluşlarla işbirliği, 13. hükümetin kapsamlı diplomasisi çerçevesinde tanımlanmaktadır. İran ve Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülke için de faydalarla doludur."
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