İran ve Endonezya, ikili ticarette ulusal para birimlerini kullanacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cakarta’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Endonezya ziyaretinin ikili ilişkilerin genişletilmesi yönünde büyük adımlar atılmasına vesile olmasını umduğunu dile getirdi.

İran ve Endonezya arasında 70 yıllık diplomatik ilişkiler söz konusu olduğunu kaydeden Reisi, “Bu süreçte iki ülke çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve bölgesel konularda her zaman iyi işbirliği yapmıştır.” dedi.

Reisi, Endonezya ile karşılıklı ticarette hedef 20 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, İran ve Endonezya'nın ikili ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bugün iki ülke yetkililerinin çeşitli alanlarda işbirliği için çok sayıda anlaşmaya imza atması, karşılıklı ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştiren Reisi, şunları kaydetti:

“İran, tüm baskılar ve yaptırımlara rağmen, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve ekonomik kalkınma yolunda değerli adımlar attı. Bunlar, genç uzmanların çabalarıyla gerçekleşti. Yaptırımlar ve tehditler İran'ı hiçbir şekilde durduramadı.”

Endonezya'nın önemli bir ülke olduğunu anlatan Reisi, "Asya ve dünyanın en önemli ve etkili ülkelerinden biri olan Endonezya ile ilişkilerin geliştirilmesi İran için çok önemlidir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Endonezya'nın Filistin davası ve Afganistan dahil olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalin büyük yıkıma yol açtığını belirten Reisi, ABD’nin askeri varlığının insanların katledilmesi ve 35 bin çocuğun engelli kalmasından başka bir sonuç vermesiğini söyledi.

İbrahim Reisi ayrıca, İran ve Endonezya'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde tek taraflılıkla mücadelede kararlı olduğunu belirtti.