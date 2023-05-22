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22 May 2023 15:42

Reisi yarın Endonezya'ya gidecek

Reisi yarın Endonezya'ya gidecek

İran'ın Endonezya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Reisi'nin yarın Cakarta'yı ziyaret edeceğini duyuru.

İran'ın Endonezya Büyükelçiliği'nin twitter hesabından yapılan bir paylaşımda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin yarın Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Endonezya Ticaret Bakanlığı birkaç gün önce Cakarta ve Tahran'ın ikili ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin son aşamalarını tamamladığını duyurmuştu.

Bakanlık, iki ülkenin "İran-Endonezya Tercihli Ticaret Anlaşması" adı verilen bu anlaşmaya ilişkin belgeleri artık imzalayabileceğini bildirmişti.

Endonezya Ticaret Bakanlığı'na göre bu anlaşma İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Cakarta ziyaretinde taraflarca imzalanacak. 

News Code 1909413

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