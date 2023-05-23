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23 May 2023 11:02

İran ve Endonezya arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı

İran ve Endonezya arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı

İran ile Endonezya Tercihli ticaret, vize iptali, kültürel değişim, farmasötik ürünlerin üretimine ilişkin denetim işbirliği, bilim ve teknoloji, petrol ve gaz alanında mutabakat zaptı imzaladı.

İran ile Endonezya arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi. Törende iki ülke yetkilileri 11 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Tercihli ticaret, vize iptali, kültürel değişim, farmasötik ürünlerin üretimine ilişkin denetim işbirliği, bilim ve teknoloji, petrol ve gaz alanında işbirliği iki ülke tekilileri arasında imzalanan mutabakat zaptları arasında yer alıyor.

 İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gece Endonezya'ya gitti.

News Code 1909425

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