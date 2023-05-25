Cumhurbaşkanı Reisi Endonezya ziyaretini değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Cakarta ziyaretini değerlendirdi.

Reisi"Asya'da önemli bir konuma sahip olan Endonezya'ya yaptığım ziyaret birçok açıdan önemlidir" dedi.

İran'ın diğer ülkelere karşı dış politikasının ekonomik yakınlaşma ve çok taraflılık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi "İlk aşamada güven inşa etmeye başladık. Bugün yabancı ülkelerin İran ile işbirliği yapma güveni olumlu bir şekilde ilerlemektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında "Çin, Rusya, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere Asya'daki ekonomik merkezi olan ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ve bu gezi sırasında İran ile Endonezya arasında ekonomik, ticari, enerji, kültürel, bilim ve teknoloji alanlarında 11 işbirliği belgesi imzalandı" açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'ya gitmişti.

İbrahim Reisi'nin Endonezya ziyareti ile birlikte iki ülke arasında devlet başkanlığı düzeyindeki bir ziyaret 17 yıl sonra ilk kez gerçekleşmiş olmuştu.