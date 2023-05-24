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24 May 2023 11:23

İran'dan Batı medyasının nükleer iddialarına tepki

İran'dan Batı medyasının nükleer iddialarına tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Batı medyasının İran'ın Zagros Dağları'nda yeni bir nükleer tesis inşa etmeye başladığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Muhammed İslami, "Siyonist düşman yıllardır bu tür iddiaları ileri sürüyor. Bunlar düşmanın İran'a karşı psikolojik operasyonlarıdır. Bölgedeki şartlar ne zaman kendileri için zorlaşsa bu psikolojik operasyonlar ve iddialar yoğunlaşıyor." dedi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) standartlarına ve Güvenlik Denetimi Anlaşması'na göre faaliyet yaptığını vurgulayan İslami, "Herhangi bir faaliyet yapmak istersek UAEA standartlarına uyum sağlanır." ifaesini kullandı.

İslami, "Siyonist düşman son aylarda başarısız olduğu için şimdi yeni iddialarda bulunuyor. Bu meseleler geçmişte ileri sürdüğü reddedilmiş iddialardır ve hiçbir geçerliliği yoktur" ifadelerinde bulundu.

News Code 1909458

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