İran'dan Batı medyasının nükleer iddialarına tepki

Muhammed İslami, "Siyonist düşman yıllardır bu tür iddiaları ileri sürüyor. Bunlar düşmanın İran'a karşı psikolojik operasyonlarıdır. Bölgedeki şartlar ne zaman kendileri için zorlaşsa bu psikolojik operasyonlar ve iddialar yoğunlaşıyor." dedi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) standartlarına ve Güvenlik Denetimi Anlaşması'na göre faaliyet yaptığını vurgulayan İslami, "Herhangi bir faaliyet yapmak istersek UAEA standartlarına uyum sağlanır." ifaesini kullandı.

İslami, "Siyonist düşman son aylarda başarısız olduğu için şimdi yeni iddialarda bulunuyor. Bu meseleler geçmişte ileri sürdüğü reddedilmiş iddialardır ve hiçbir geçerliliği yoktur" ifadelerinde bulundu.