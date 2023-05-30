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30 May 2023 17:54

Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim

Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim

Yunanistan'da 25 Haziran'da tekrar düzenlenecek olan seçimlere hazırlanan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçimi kazanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

21 Mayıs'taki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimlere hazırlanan Kiryakos Miçotakis, yunan basınına röportaj verdi.

Mega TV'ye konuşan Miçotakis, ülkede kendine güvenen güçlü bir hükümetin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

Yeni genel seçimler öncesinde bir kez daha 'sandığın boş olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini' belirten Yunan politikacı, seçimleri kazanması durumunda, Litvanya başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşmeyi planladığını ifade etti.

News Code 1909599

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