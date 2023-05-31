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31 May 2023 16:42

Kremlin:

Putin ve Erdoğan görüşecek

Putin ve Erdoğan görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir dönem için daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yüz yüze görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

“Putin, Erdoğan’ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler” diyen Peskov, söz konusu görüşmenin nerede ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenme aşamasında olduğunu ekledi: “Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim.”

Kaynak: Sputnik

News Code 1909623

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