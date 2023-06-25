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25 Haz 2023 11:33

Yunanistan yeniden sandık başında

Yunanistan yeniden sandık başında

Komşu Yunanistan, bir ay sonra bugün tekrar sandık başına gidiyor. Yeni seçim sistemiyle yapılacak yeni seçimleri yine Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin önde tamamlaması bekleniyor.

Yunanistan, bir ay aradan sonra bugün genel seçimler için tekrar sandık başına gidiyor. 21 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında oluşan 300 sandalyeli mecliste hükümet kurulamadığından seçmenler bugün yeniden parlamento seçimlerinde oy kullanacak.

Son anketlere göre, eski başbakan Kiryakos Miçotakis'in muhafazakar Yeni Demokrasi (YD) partisi, kayda değer bir farkla partiler arasında birinci sırada. Anket şirketlerine göre, YD pazartesi itibarıyla meclisteki yeni çoğunluğuna dayanarak hükümeti tek başına kurabilecek.

Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi, 2019 ortalarında iktidarı Aleksis Çipras'ın merkez soldaki SYRİZA partisinden devralmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1910046

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