Yunanistan yeniden sandık başında

Yunanistan, bir ay aradan sonra bugün genel seçimler için tekrar sandık başına gidiyor. 21 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında oluşan 300 sandalyeli mecliste hükümet kurulamadığından seçmenler bugün yeniden parlamento seçimlerinde oy kullanacak.

Son anketlere göre, eski başbakan Kiryakos Miçotakis'in muhafazakar Yeni Demokrasi (YD) partisi, kayda değer bir farkla partiler arasında birinci sırada. Anket şirketlerine göre, YD pazartesi itibarıyla meclisteki yeni çoğunluğuna dayanarak hükümeti tek başına kurabilecek.

Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi, 2019 ortalarında iktidarı Aleksis Çipras'ın merkez soldaki SYRİZA partisinden devralmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar