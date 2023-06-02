Emir Abdullahiyan Güney Afrikalı mevkidaşı ile görütşü

BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Cape Town kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

İran'ı BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılmaya davet ettiği için Pandor'a teşekkür eden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın ve BRICS'e katılmak isteyen diğer ülkelerin üyelik mekanizmasının en kısa sürede ana üyeler tarafından belirlenmesini temenni etti.

Değişen dünya düzenine değinen Emir Abdullahiyan, Şangay ve BRICS'in yeni dünya düzeninde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

İki ülkenin ortak ekonomik komisyon toplantısının Pretoria'da düzenlenmesi için planlama yapıldığını belirten Emir Abdullahiyan, bu toplantıyı ikili ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olarak nitelendirdi.

İran'ın terörle mücadelede komşu ülkelere yardım etme konusundaki başarılı deneyimlerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Bu bağlamda İran ve Güney Afrika'nın ilgili yetkilileri istişarede bulunabilir" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Filistin milletine desteklerinden dolayı Güney Afrika'yı takdir etti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor da "BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bu toplantıda yeni ülkelerin üyelik mekanizması hakkında görüş alışverişinde bulunacak ve sonucu önümüzdeki BRICS Zirvesi'ne sunacaklar." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşılayan Pandor, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pretoria'yı ziyaret ederek, Güney Afrika Cmhurbaşkanı ile görüşmesini temenni etti

Afrika'nın güneyindeki bazı gelişmelere değinen Pandor, terörizmi bu bölgedeki en önemli tehlikelerden biri olarak gördü.