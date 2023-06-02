  1. Siyaset
2 Haz 2023 17:12

Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları sürüyor

Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya ve BAE dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile görüştü.

Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları sürüyor

Bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Cape Town ziyareti kapsamında Rusya Dıişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleek ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları sürüyor


 Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Güney Afrika'nın davetlisi olarak BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere dün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Cape Town kentine gitti.

News Code 1909648

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler