Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Cape Town ziyareti kapsamında Rusya Dıişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleek ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.



Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Güney Afrika'nın davetlisi olarak BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere dün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Cape Town kentine gitti.