İran'ın BRICS üyesi ülkeler ile ilişkileri iyi seviyede

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan katıldığı BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısında konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan konuşmasının başında İran heyetine sıcak misafirperverlikleri için Güney Afrika'ya teşekkür etti.

Bakan Emir Abdullahiyan, "BRICS Dostları, her şeyden önce işbirliği ve ortaklığın ve kısacası çok taraflılığın dostlarıdır. İran, çok taraflılık alanında önde gelen ülkelerden biridir. BRICS üyesi ülkelerle ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çok iyi seviyededir ve aramızdaki ticaret hacmi 30 milyar doları aşmıştır. İran'ın ve bazı BRICS üyesi ülkelerin çok taraflı mekanizmaları önemlidir. Yakın zamanda üç BRICS üyesi ülke olan Rusya, Çin ve Hindistan ile ilişkilerimizi Şangay İşbirliği Örgütü çatısı altında geliştireceğiz. İran, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Hint Okyanusu Yakası Birliği'nin (IORA) aktif üyeleridir ve çeşitli ekonomik alanlarda işbirliği yapmaktadır.Ayrıca İran, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika, "77'ler Grubu" olarak bilinen gelişmekte olan ülkeler grubunun aktif ve uyumlu üyeleridir." dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran için BRICS, çok taraflılık politikasında bir sonraki önemli hedef olabilir. Bu nedenle, BRICS çerçevesine katılmaktan yana olduğunu resmi olarak açıklayan ilk ülkeler arasındayız. BRICS'e üye olmak isteyen çok sayıda ülke, bizim doğru seçimi yaptığımızı teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran, diğer uyumlu ve ilgili ülkelerle birlikte gelecekte BRICS için güvenilir bir ortak olabilir. Uluslararası kurumlarda ve girişimlerde yüksek aktif varlık deneyimine sahip İran; tam enerji rezervlerine sahip olmak; Kısa ve ucuz ulaşım ve toplu taşıma ağları, eğitimli insan gücü ve etkileyici bilimsel başarılar ve dünyada adil bir düzen oluşturmaya yönelik güçlü bir katılım iradesi BRICS için önemli bir ortak olabilir." ifadelerinde bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca "BRICS'in hedefleri ile İran'ın hedefleri o kadar uyumlu ki, şimdiden BRICS ile işbirliği ve ortaklık yollarını düşünüyoruz. İran'ın BRICS ile işbirliğinin yeteneklerini açıklamak için yakında Tahran'da üye ülkelerin büyükelçiliklerinin işbirliğiyle bir konferans düzenleyeceğiz. Tüm üye ülkeleri bu konferansa katılmaya davet ediyorum." ifadesini sözlerine ekledi.