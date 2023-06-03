Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başladı.

Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını aldı, sonra da Meclis’te yemin etti.

Yemin metni şöyle: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Yemin töreninde muhalefet sıralarının dolu olmadığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu da, milletvekili olmadığı için töreni locadan takip etti.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı TBMM'den sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye geçerek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.