İran'dan nükleer faaliyetlerleyle ilgili önemli açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer programına ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, İran Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasına atıfta bulunarak, "Yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için yüksek saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi yapıldı. Yasa koyucunun amacı, yaptırımları ortadan kaldırmak için stratejik bir eylemde bulunmaktı." dedi.

İslami, Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

İslami daha önce Tahran'ın Meclis’in çıkardığı Stratejik Eylem Yasası, Nükleer Güvenlik Sözleşmesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NTP) kapsamında faaliyetlerini yürütüğünü söylemişti.