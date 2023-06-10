İran’dan UAEA’nın iddiasına yanıt

Yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti, şimdiye kadar Nükleer Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya kararlı olduğunu göstermiş ve Ajans’ın İran’daki benzeri görüşmemiş doğrulama faaliyetlerine devam edebilmesi için elinden geleni yapmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Temsilcilik, İran'da UAEA'ye önceden beyan edilmemiş hiçbir nükleer madde olmadığını açıkladı.

Açıklamada, UAEA’nın iddialarının nükleer silaha sahip olan ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı bile kabul etmeyen Siyonist Rejim tarafından sağlanan yanlış bilgilere dayandığı vurgulandı.

UAEA’nın raporuna cevaben yapılan açıklamada, “İran'ın tüm nükleer faaliyetleri, UAEA’nın sıkı ve etkili bir denetimi altında ve Tahran’ın gönüllü işbirliği ile yapılmaktadır. Dolayısıyla İran'ın nükleer programının barışçıl doğasını sorgulamak için hiçbir gerekçe yok.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, Ajans’ın İran nükleer faaliyetlerine ilişkin raporunu, dış siyasi baskı olmaksızın profesyonel ve tarafsız bir şekilde sunmasını kuvvetle beklemektedir.” ifadesine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Perşembe günü Viyana'da sona eren toplantılarda İran'ın nükleer programlarını görüşmüştü.

Son günlerde İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tüm dosyaları kapatmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayacağını açıklamıştı.