İran’dan nükleer anlaşma şartı

İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, Al Mayadeen TV kanalına verdiği demeçte 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasının son durumuna dair açıklamada bulundu.

Merendi, “Batı ülkeleri İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında sürekli yalan söylüyorlar ve bugün onların yalanları ortaya çıktı. Son iki dosyanın kapanmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda İran'ın nükleer programına ilişkin dosya sayısı azaldı.” dedi.

“Şu anda nükleer anlaşma metni hazır ve Avrupalıların imzasını bekliyor.” diyen Merendi, Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tüm dosyaları kapatmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayacağını bildirdi.

Merendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin bağımsız olmadığını dile getirdi.

İran'ın artık ABD’yi beklemeyeceğini kaydeden Merendi, Tahran’ın Asya ülkeleri dahil olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini söyledi.

İran medyası: Tahran ile UAEA arasındaki 2 önemli dosya kapandı

Son günlerde Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 2 önemli dosyanın kapandığı belirtildi.

İran medyası, Tahran ile UAEA arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu, Ajans tarafından iddia edilen yerle (Sözde Abade tesisi) ilgili dosya kapandı.

Ajansın iddia ettiği 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yüzde 83,7 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Tahran yönetimi her zaman İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu vurguluyor.