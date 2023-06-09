Blinken ile Netanyahu İran'ı görüştü

Amerikan medyasına göre; Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili görüşmede ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

Netanyahu ve Blinken, İran'ın nükleer programı konusunu da değerlendirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) İran hakkındaki son rapor Siyonist Rejim Başbakanı'nı rahatsız etmişti.

UAEA, İran ile ilgili iki önlemi sorunun çözüldüğünü doğrulamıştı.

İran medyasına göre, Tahran ile UAEA arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu, Ajans tarafından iddia edilen yerle (Sözde Abade tesisi) ilgili dosya kapandı.

Ajansın iddia ettiği 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu.