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11 Haz 2023 11:11

İsrail’in Afrika Aslanı tatbikatına katılması Fas halkının tepkisini çekti 

İsrail’in Afrika Aslanı tatbikatına katılması Fas halkının tepkisini çekti 

Siyonist askerlerin Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2023" askeri tatbikatına katılması Fas halkının tepkisini çekti. 

Al Alam televizyonuna göre, Siyonist askerlerin Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2023" askeri tatbikatına katılması halkın büyük tepkisini çekti.
Fas'ın ev sahipliği yaptığı "Afrika Aslanı 2023" adlı askeri tatbikatta Siyonist İsrail ordusundan "Golan Tugayı"na bağlı askerler de yer almıştı.

İşgalci İsrail ordusundaki özel birim olan "Golan Tugayı"ndan 12 asker ve komutandan oluşan ekibin askeri tatbikata katıldığı duyurusu Fas ordusu tarafından yapılmıştı.

Golan Tugayı, Filistinlilere karşı işlenen cinayetlerde yer alan birliklerden biridir.

News Code 1909788

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