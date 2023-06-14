Pekin'de Filistin-Çin görüşmesi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pekin’de Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Çin ziyaretine eşlik eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ile bir araya geldi.

Qin Gang, Abbas'ın bu yıl Çin'in ağırladığı ilk Arap ülkesi lideri olduğunu belirtti ve bu durumun Çin-Filistin özel dostluğunu ve Çin'in Filistin'in adil davasına olan desteğini tam olarak yansıttığını ifade etti.

CRI haber ajansına göre Gang, iki ülke liderinin, ikili ilişkilerin gelişimi için üst düzey tasarım yapacaklarına, stratejik yönelimi netleştireceklerine ve geleneksel dostluk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Maliki ise Çin'in güvenilir ve iyi bir dost olduğunu belirtti.

Maliki’nin açıklamalarına göre Filistin tarafı, Şi Cinping'in Filistin meselesinde ortaya koyduğu bir dizi öneriyi takdir etmektedir. Filistin tarafı, tek Çin politikasını kararlılıkla uygulayacak ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'e olan desteğini sürdürecektir.