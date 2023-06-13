Rusya, Batı’yı İran konulu müzakereleri politize etmekle suçladı

Sputnik'in haberine göre; Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili açıklamada bulundu.

2015 tarihli KOEP anlaşmasını canlandırılması için Viyana’da yürütülen görüşmeleri değerlendiren Ulyanov, “Viyana'daki görüşmeleri olabildiğince kadar politize eden Batılı taraflar böyle bir politikanın kendi çıkarlarına uygun olmadığını şimdi anladı.” dedi.

Ulyanov, “Bizim tavrımız onların politikalarına bağlı. Gerekirse cevap veririz." ifadesini kullandı.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

Nükleer müzakerelerde son durum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün düzenlediği basın toplantısında, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin son durumuna ilişkin, Tahran'ın zalimane yaptırımları kaldırmak amacıyla diplomatik süreçleri hiçbir zaman durduramadığını belirterek, “İran hükümeti müzakere masasını asla terketmedi ve sonuca ulaşmak için müzakereleri yürütmeye kararlı olduğunu gösterdi. Bizim kriterimiz, medya alanında çeşitli amaçlarla ortaya atılan iddialar değil, imzacı tarafların performansıdır." dedi.

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin Umman’ın aracılığıyla devam ettiğini belirten Kennai, “Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin temeli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasıdır ve KOEP’in yerini alacak geçici bir anlaşma veya medyada ortaya atılan anlaşma iddiaları gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.