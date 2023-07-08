Çin’den Avrupalıların İran karşıtı açıklamalarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "E3" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yayınladığı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Yayımlanan ortak bildiriyi izlediklerini kaydeden Wang, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının ilgili hükümlerinin doğru bir şekilde değerlendirilip tam olarak yerine getirilmesinin, kararın otoritesi ve etkinliğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

2231 sayılı kararın çerkirdeğinin İran kapsamlı nükleer anlaşmasının yerine getirilmesi olduğuna dikkat çeken Wang, “İran nükleer sorununun çözümünde en büyük engel, ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve İran’a aşırı baskı yapmasıdır. İran ise karşı önlemleri aldı. Şu an en acil görev, ilgili tarafların diyalog ve müzakere yoluyla kapsamlı anlaşmanın tam ve etkili olarak yerine getirilmesini sağlamasıdır.” ifadelerini kullandı.