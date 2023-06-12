İran geçici nükleer anlaşma iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Nükleer müzakerelerde son durum

Kenani, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin son durumuna ilişkin, Tahran'ın zalimane yaptırımları kaldırmak amacıyla diplomatik süreçleri hiçbir zaman durduramadığını belirterek, “İran hükümeti müzakere masasını asla terketmedi ve sonuca ulaşmak için müzakereleri yürütmeye kararlı olduğunu gösterdi. Bizim kriterimiz, medya alanında çeşitli amaçlarla ortaya atılan iddialar değil, imzacı tarafların performansıdır." dedi.

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin Umman’ın aracılığıyla devam ettiğini belirten Kennai, “Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin temeli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasıdır ve KOEP’in yerini alacak geçici bir anlaşma veya medyada ortaya atılan anlaşma iddiaları gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.

İran'ın dondurulan mali varlıkları

İran'ın dondurulan mali varlıklarıyla ilgili olarak Kenani, “Bu konu farklı yöntemlerle takip ediliyor. Bu kapsamda ilgili devletlerle doğrudan görüşürken arabulucu taraflarla ABD hükümetinin yasadışı tutumu hakkında görüşmeler yürütüyoruz ve etkili adımlar bile atıldı.” ifadesini kullandı.

İran-Mısrı ilişkileri

Kenani, İran-Mısrı ilişkileri hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

“Reisi hükümetinin komşu ve İslam ülkeleriyle ilgili tutumu nettir ve Mısır’la ilişkiler konusunda daha önce görüşümüzü dile getirdik. İslam Devrimi Lideri’nin de ifade ettiği gibi, Mısır hükümeti İran ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmak istiyorsa bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu konuda karşıklılı adım atmaya hazırız.”

İran’ın yeni Libya büyükelçisi belli oldu

İran’ın yeni Trablu büyükelçisinin belli olduğunu aktaran Kenani, “İnşallah yakın gelecekte İran'ın Trablus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerinin yeniden başlamasına tanık oluruz.” diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'a geliyor

Sözcü Kenani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın yakın gelecekte İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran-Rusya ilişkileri

İran-Rusya savunma işbirliğine de değinen Nasır Kenani, şunları kaydetti:

“Rusya ile savunma işbirliğimiz, Ukrayna'daki savaştan önce gelir. Her ülkenin diğer ülkelerle kendi çıkarları ve uluslararası hukuk çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği yapma hakkına sahiptir; Defalarca ifade ettiğimiz gibi Ukrayna'daki savaşa taraf değiliz ve savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah göndermiyoruz."

İran'ın deniz koalisyonu oluşturma teklifi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bölgedeki güvenliği korumak için aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerle bir deniz koalisyonu kuracaklarını belirtmişti.

Kenani, basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "İran olarak bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine ve yabancı güçlerin varlığının bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturduğuna inanıyoruz. İran, bölgesel suyollarında dış güçlerin varlığına karşıdır." dedi.

Hakan Fidan'ın Tahran ziyareti

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tahran ziyaretine ilişkin bir soruya yanıt veren İranlı yetkili, "Bildiğim kadarıyla bu ziyaretin tarihi henüz belli değil." cevabını verdi.