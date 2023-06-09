İran: Geçici nükleer anlaşma gündemimizde değil

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının yerini dolduruacak geçici bir anlaşmanın gündemde olmadığı belirtildi.

Adını açıklamayan iki kaynak Middle East Eye'a verdiği demeçte, İran ve ABD'nin Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında bazı yaptırımların kaldırılması konusunda geçici bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu iddia etmişti.

Daha önce Beyaz Saray, ABD ve İran'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer programını sınırlandıracağı geçici bir anlaşmaya yakın oldukları yönünde çıkan iddiaları ve haberleri yalanlamıştı.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.